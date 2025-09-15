Professioni

Gli ingegneri e gli architetti chiedono la laurea abilitante

Il nuovo sistema mira a ridurre il gap tra università e lavoro e a rafforzare l’accesso alle professioni tecniche

di Valeria Uva

La riforma delle professioni sarà l’occasione per provare ad accorciare il percorso di accesso alle professioni tecniche, grazie alla laurea abilitante.

Architetti e ingegneri sono pronti a cogliere la spinta del Ddl delega per rivedere il sistema ordinistico di 14 professioni – comprese appunto quelle tecniche – approvato il 4 settembre dal Consiglio dei ministri per accelerare il percorso già avviato di modifica dei corsi di laurea in ingegneria e architettura.

Accorciare le distanze tra Università...

