Forfait straordinari dovuto anche in periodo di ferie
L’emolumento che viene corrisposto con cadenza mensile fissa integra una voce retributiva ordinaria
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 18 agosto 2025
Nel caso prospettato, si ritiene che la quota fissa percepita mensilmente a titolo di straordinario forfettario, stabilita tramite un accordo individuale, vada riconosciuta anche durante il periodo di ferie retribuite. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, i compensi per straordinario forfettizzato, erogati mensilmente in maniera fissa, non essendo inclusi...