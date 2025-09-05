L'esperto rispondeProfessioni

Forfait straordinari dovuto anche in periodo di ferie

L’emolumento che viene corrisposto con cadenza mensile fissa integra una voce retributiva ordinaria

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

La domanda

Sono un portiere di condominio e, oltre alla retribuzione ordinaria, percepisco mensilmente una quota fissa a titolo di straordinario forfettario, stabilita tramite un accordo individuale con il datore di lavoro. Vorrei sapere se questa indennità dev’essere riconosciuta anche durante il periodo di ferie retribuite, oppure se, trattandosi di una somma legata a prestazioni aggiuntive, può essere sospesa nei periodi in cui il servizio non viene effettivamente svolto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 18 agosto 2025

Nel caso prospettato, si ritiene che la quota fissa percepita mensilmente a titolo di straordinario forfettario, stabilita tramite un accordo individuale, vada riconosciuta anche durante il periodo di ferie retribuite. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, i compensi per straordinario forfettizzato, erogati mensilmente in maniera fissa, non essendo inclusi...

