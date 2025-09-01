ApprofondimentoProfessioni

Dazi USA, anche gli amministratori di condominio nel mirino degli shock commerciali

di Ivan Meo

N. 1212

Consulente Immobiliare

Uno recente studio dell'Osservatorio delle Libere Professioni fotografa per la prima volta la vulnerabilità economica dei liberi professionisti italiani agli effetti indiretti delle tensioni commerciali tra USA e UE provocate dall'applicazione dei dazi.

Le libere professioni alla prova dei dazi

La stagione dei dazi commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea non riguarda più soltanto le imprese manifatturiere o i grandi esportatori: gli effetti di questo conflitto economico si estendono a cascata anche al settore immobiliare e, in modo meno evidente ma altrettanto concreto, alle professioni tecniche e agli amministratori di condominio.

Infatti, i dazi doganali imposti dagli Stati Uniti sulle merci europee non colpiscono solo le imprese manifatturiere e le esportazioni italiane, ma si ripercuotono...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Le libere professioni alla prova dei dazi
  2. Effetti indiretti, ma concreti per il settore immobiliare
  3. Amministratori di condominio: un effetto domino da non sottovalutare

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare