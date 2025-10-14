Inizia la stagione termica, ultimi ad accendere i caloriferi siciliani e calabresi
L’obiettivo resta il risparmio, per ottenere il quale è necessario adottare comportamenti corretti.
Si riaccendono i riscaldamenti nel nord Italia. Le utenze condominiali a partire per prime sono quelle delle zone climatiche più fredde: dal Trentino al Piemonte, dalla Lombardia al Veneto, fino all’Emilia Romagna. Il centro Italia provvederà dal primo novembre, dal 15 novembre il sud dello stivale, tranne Sicilia, Sardegna e Calabria che accenderanno i caloriferi dal 1° dicembre.
A Milano l’ordinanza comunale ha confermato la riduzione di orario e temperatura con l’obiettivo di ridurre i consumi: ...