Il CdM approva il Milleproroghe: ecco le novità in tema di edilizia turistica, catasto e assicurazioni

Il Consiglio dei Ministri, il 12 dicembre, ha approvato un decreto-legge contenente misure urgenti in materia di scadenze legislative, mirate a posticipare o rimodulare obblighi, adempimenti e termini che riguardano l'intero spettro dei settori strategici.
La misura, composta da sedici articoli, tocca una vasta gamma di settori – dall'edilizia alla fiscalità, dal catasto all'energia, e persino le assicurazioni – con effetti concreti per professionisti, imprese e pubblica amministrazione.
Come spesso accade, il Milleproroghe è una raccolta di testi diversi, destinati a una manutenzione legislativa del sistema. Ha un impatto significativo sul settore dell'edilizia turistica, intervenendo direttamente sulle scadenze e sui titoli di qualificazione richiesti...
Case mobili nella stima catastale delle strutture ricettive all'aperto
di Antonio Piccolo – Dottore commercialista
Codice dell'edilizia: verso regole uniche e digitali. Le novità per i condomini
di Ivan Meo- Esperto giuridico
La durata della nomina dell'amministratore
di Ettore Ditta - Avvocato
Il punto legislativo
di Ivan Meo