Il CdM approva il Milleproroghe: ecco le novità in tema di edilizia turistica, catasto e assicurazioni

Il Consiglio dei Ministri, il 12 dicembre, ha approvato un decreto-legge contenente misure urgenti in materia di scadenze legislative, mirate a posticipare o rimodulare obblighi, adempimenti e termini che riguardano l'intero spettro dei settori strategici.

La misura, composta da sedici articoli, tocca una vasta gamma di settori – dall'edilizia alla fiscalità, dal catasto all'energia, e persino le assicurazioni – con effetti concreti per professionisti, imprese e pubblica amministrazione.

Come spesso accade, il Milleproroghe è una raccolta di testi diversi, destinati a una manutenzione legislativa del sistema. Ha un impatto significativo sul settore dell'edilizia turistica, intervenendo direttamente sulle scadenze e sui titoli di qualificazione richiesti...