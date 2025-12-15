Il Condominio nelle Corti di Merito

La Corte di Appello di Milano affronta la problematica della richiesta di rimborso avanzata dal singolo condomino per spese anticipate nell'interesse comune al fine dell'effettuazione di interventi di riparazione/manutenzione delle parti comuni.

Il commento

La Corte di Appello di Milano affronta la problematica della richiesta di rimborso avanzata dal singolo condomino per spese anticipate nell'interesse comune al fine dell'effettuazione di interventi di riparazione/manutenzione delle parti comuni.

La giurisprudenza sulla fattispecie è davvero cospicua e testimonia com'è generalmente sottovalutato il requisito dell'urgenza (previsto dall'art. 1134 c.c.) affinché possa essere preteso e disposto il predetto rimborso.

In altri termini, il singolo condomino...