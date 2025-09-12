Condominio nelle Corti di merito

Il Condominio nelle Corti di Merito

di Luigi Salciarini – Avvocato

N. 1212

Consulente Immobiliare

La pronuncia in commento torna sulla questione della proprietà esclusiva dei balconi e, in particolare, della qualificazione in termini di "parti condominiali" di tutti quegli elementi che, seppur ricompresi fisicamente in detto manufatto, hanno funzione estetica e, quindi, svolgono una funzione comune.

Il commento

Nel caso de quo, l'elemento preso in considerazione è quello delle "fioriere" che in corso di giudizio vengono qualificate come parte decorativa della facciata a mezzo di specifica ctu tecnica.

Come...

