I QuaderniI Quaderni

Property Value: una proposta di stima fondata sulla yield capitalization

di Giovanni Rubuano – Valutatore Immobiliare, Componente Consiglio DirettivoGEO.VALGEO.VAL

Consulente Immobiliare

Il Property Value ha aperto una nuova stagione nella valutazione a supporto delle esposizioni creditizie garantite da beni immobili. In coerenza con i criteri metodologici per l'analisi e la valutazione dei rischi associati alle caratteristiche intrinseche dell'edificio e ai fattori ESG, già definiti nel Codice delle Valutazioni Immobiliari (2025), si propone un modello valutativo per la sua determinazione. Il modello, sviluppato sulla base della capitalizzazione finanziaria (yield capitalization...

Argomenti

I punti chiave

  1. Premessa

