Il condominio deve istituire un fondo cassa per il Tfr dei dipendenti
Pur se non obbligatorio, rappresenta una riserva di liquidità importante
In alcuni casi il condominio può rivestire il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, come ad esempio il portiere, l’addetto alle pulizie, il giardiniere, il bagnino della piscina condominiale.
La costituzione del rapporto di lavoro per autorizzare l’amministratore a stipulare il contratto di assunzione deve essere preceduta da una delibera assembleare assunta con il voto della maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno la metà del valore totale dell’edificio. Nei condomìni...
