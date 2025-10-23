L’installatore è responsabile oltre la mera esecuzione

La domanda

Nel 2018 ho pagato il saldo per un impianto di condizionamento domestico, che ha funzionato poco e male fin dall’installazione. L’installatore ha attribuito la causa del malfunzionamento, tempestivamente segnalatogli da me, a tubi brevettati di recente, che hanno manifestato varie problematiche in tantissime installazioni, come a dire che si tratta di un brevetto mal riuscito, che ha sorpreso tutti in negativo. L’installatore ha pure chiesto aiuto a un collega con più esperienza, ma ogni intervento è risultato infruttuoso. Ad aprile 2025 (precisamente, il giorno 9) ho chiesto l’assistenza di un centro autorizzato dal produttore e ho scoperto che l’impianto doveva essere installato con tubazioni conformi a quelle prescritte nel manuale d’installazione, e non con quelle utilizzate nel mio caso. Oggi la sostituzione delle tubazioni mi costa quasi quattromila euro più Iva; oltre a ciò bisogna considerare le spese per opere murarie e il disagio patito negli anni. Quali possibilità ho di venire risarcito, ed entro quale termine?