L’installatore è responsabile oltre la mera esecuzione
Ha l’obbligo contrattuale di eseguire un lavoro a regola d’arte e rispettoso di tutte le prescrizioni di legge e della tecnica
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 20 ottobre 2025
Quello descritto dal lettore è un caso di responsabilità per difformità dell’opera e violazione delle regole d’arte, che rientra nella più ampia tutela del consumatore nei contratti d’appalto o di prestazione d’opera. L’articolo 1667 del Codice civile stabilisce che «l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera». Nella fattispecie descritta...