Fondo incolto e spese condominiali, rileva la potenzialità edificatoria

È tenuto a partecipare alle spese condominiali anche il proprietario di un fondo incolto che, pur non essendo collegato ai servizi comuni, conserva potenzialità edificatoria e una destinazione urbanistica compatibile, rilevando a tal fine il titolo abilitativo e non l’utilizzo concreto dell’immobile. È quanto precisato dal Tribunale di Brescia con sentenza 4029 pubblicata il 2 ottobre 2025.

Il caso

La pronuncia si innesta nel solco di un orientamento giurisprudenziale in tema di obbligazioni condominiali ...