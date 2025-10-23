Servitù coattiva e condominio: quando l’amministratore non può rappresentare i condòmini in giudizio
Ogni qual volta si tratti di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condòmini, la legittimazione dell’amministratore può derivare soltanto da un mandato espresso
Le domande incidenti sull’estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli devono essere rivolte nei confronti di tutti i condòmini, poiché in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, sul quale deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. In particolare, la proposizione della domanda diretta a ottenere la declaratoria di esistenza di un preteso diritto reale a danno del fondo condominiale deve, in difetto di una unanime positiva...