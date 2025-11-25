La "casa sociale" un obiettivo fondamentale per la crescita delle aree metropolitane italiane

In una fase storica che vede dinamiche evolutive sempre più accelerate il tema della casa sociale assume sempre maggiore importanza. Nelle aree metropolitane del nostro Paese l'accessibilità alla casa (o abbordabilità) per i giovani alla prima occupazione costituisce un problema di non facile soluzione. Lo stesso problema incontrano i giovani studenti che si trasferiscono per frequentare studi universitari. La carenza di studentati è infatti un problema che in più occasioni ha determinato disagi e proteste.