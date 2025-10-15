Il diritto condominiale preso sul serio: inderogabili gli strumenti di trasmissione dell’avviso dell’assemblea
Quando al destinatario perviene un fax con una pagina bianca o coi caratteri illeggibili, comunque è riportato in alto il numero da cui proviene e, se impostato, pure il nome del mittente e l’orario di arrivo
L’articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l’avviso di convocazione all’assemblea, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. Fra i mezzi di comunicazione elencati, tre di essi garantiscono una totale certezza dell’avvenuta ricezione dei...