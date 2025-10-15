L’erronea qualificazione dell’immobile può compromettere l’agevolazione fiscale
Un tecnico, per accedere a massimali più elevati di detrazione, aveva qualificato due immobili di proprietà esclusiva della stessa persona come facenti parte di un condominio, redigendo anche una fittizia delibera
Un tecnico ha convenuto in giudizio il proprietario di un fabbricato, per sentirlo condannare al pagamento di una somma a titolo di compenso professionale, dovuto per le attività svolte in esecuzione di un contratto d’incarico finalizzato al recupero dell’immobile, mediante utilizzo del sisma-ecobonus 110%. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Chieti, con sentenza 393/2025.
L’effettivo oggetto delle opere
Il convenuto...