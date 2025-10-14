Privacy: le cinque questioni aperte dopo la consultazione sulle Linee Guida
La consultazione pubblica del Garante privacy apre scenari nuovi: videosorveglianza, dati digitali e responsabilità dell’amministratore al centro del dibattito
La consultazione pubblica avviata dal Garante per la protezione dei dati personali il 10 aprile 2025 sullo schema di Linee guida per il trattamento dei dati personali in ambito condominiale (Provvedimento 209/2025) ha riportato all’attenzione uno dei temi più delicati della vita quotidiana: la tutela della privacy in condominio.
Videosorveglianza, portali digitali, comunicazioni elettroniche e gestione delle anagrafiche rendono ormai il condominio un contesto in cui la protezione dei dati personali...