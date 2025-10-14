Rimborso a rischio se il danno è denunciato in ritardo

La domanda Il condominio in cui vivo è assicurato sia per danni condominiali sia per la conduzione degli appartamenti. In un appartamento si è riscontrata una macchia da acqua in un bagno, ma, poiché è stata segnalata molto in ritardo, non è stato possibile individuarne la causa; per questa ragione la compagnia assicurativa non ha ancora risarcito il danneggiato. A chi deve rivolgersi quest’ultimo, anche per vie legali, per ottenere il risarcimento? All’assicurazione, al condominio, al condomino sovrastante - addebitandogli arbitrariamente la colpa - oppure a nessuno, assumendosi la responsabilità in base all’articolo 1227 del Codice civile?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025

Affinché un soggetto possa ottenere il risarcimento del danno, è necessario accertare il nesso causale tra l’evento (la macchia d’acqua) e il comportamento (o l’omissione) di un soggetto responsabile. Nel caso in cui la causa del danno non sia accertabile, per esempio per il tempo trascorso tra il momento in cui si è manifestato e la sua denuncia, nessuna responsabilità...