Rimborso a rischio se il danno è denunciato in ritardo
La presenza di una polizza condominiale, che copre i danni da conduzione e i danni da responsabilità civile del condominio, non costituisce garanzia automatica di risarcimento
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025
Affinché un soggetto possa ottenere il risarcimento del danno, è necessario accertare il nesso causale tra l’evento (la macchia d’acqua) e il comportamento (o l’omissione) di un soggetto responsabile. Nel caso in cui la causa del danno non sia accertabile, per esempio per il tempo trascorso tra il momento in cui si è manifestato e la sua denuncia, nessuna responsabilità...