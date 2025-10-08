Condominio

Il diritto condominiale preso sul serio: le linee guida del Garante per il sito internet

Richiamato il fatto che la pubblicazione, da parte dell’amministratore, della documentazione online non fa cessare gli obblighi di archiviazione cartacea

di Ettore Ditta

L’attuale normativa codistica prevede una specifica disposizione anche sull’attivazione di un sito internet destinato a raccogliere gli atti di gestione del condominio.

L’articolo 71-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone infatti che, su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza dettata dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) l’amministratore...

