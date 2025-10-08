Cedimento del fondello del solaio e infiltrazioni sottostanti: chi paga?

L’esatta individuazione di ciò che è comune a tutti i condòmini e ciò che è in comproprietà solo fra alcuni di essi, può fare la differenza ogni volta che si invoca la responsabilità per custodia. Un recente provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria fornisce gli strumenti per la corretta individuazione di tale discrimine, passando anche attraverso il richiamo di una pronunzia della Cassazione davvero molto particolare.

La vicenda

L’ordinanza in esame, emessa lo scorso 30 luglio dal Tribunale di Reggio Calabria...