Il presidente Asacon nominato in una commissione interparlamentare italiana
Il presidente Andrea Gregnanin Vincenti porterà sui tavoli istituzionali per lo sviluppo del Sud anche l’esperienza della Repubblica di San Marino
Il Presidente di Asacon – Associazione sammarinese amministratori condominiali – Andrea Gregnanin Vincenti è stato nominato membro della XI Commissione Interparlamentare per lo Sviluppo del Sud, delle Aree Fragili e delle Isole Minori della Repubblica Italiana. Una nomina di carattere tecnico, pensata - comunica una nota - per dare voce al mondo dell’amministrazione condominiale e immobiliare a beneficio dei cittadini e dei territori, portando sui tavoli istituzionali anche l’esperienza e le buone...