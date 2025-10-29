I temi di NT+Appuntamenti

Il presidente Asacon nominato in una commissione interparlamentare italiana

Il presidente Andrea Gregnanin Vincenti porterà sui tavoli istituzionali per lo sviluppo del Sud anche l’esperienza della Repubblica di San Marino

Il Presidente di Asacon – Associazione sammarinese amministratori condominiali – Andrea Gregnanin Vincenti è stato nominato membro della XI Commissione Interparlamentare per lo Sviluppo del Sud, delle Aree Fragili e delle Isole Minori della Repubblica Italiana. Una nomina di carattere tecnico, pensata - comunica una nota - per dare voce al mondo dell’amministrazione condominiale e immobiliare a beneficio dei cittadini e dei territori, portando sui tavoli istituzionali anche l’esperienza e le buone...

