L’azione di impugnazione della delibera che approva le tabelle e quella che le revisiona sono diverse
La seconda azione può essere proposta a prescindere dalla prima
L’impugnazione della delibera relativa all’approvazione delle tabelle millesimali verte sui soli vizi concernenti l’atto e la sua formazione, inerenti alla validità dell’atto collegiale, mentre le lamentele relative ai criteri adottati per la redazione delle tabelle e al merito del loro contenuto devono essere fatte valere tramite un’azione di revisione ex articolo 69 disposizioni attuative Codice civile. L’approvazione di nuove tabelle non richiede l’unanimità dei consensi quando l’approvazione ...