I temi di NT+Le ultime sentenze

Illegittima la delibera che a maggioranza concede in locazione il terrazzo condominiale

Ciò è possibile solo in caso di oggettiva impossibilità o non ragionevolezza di un godimento diretto e paritario da parte di tutti i condòmini

di Giovanni Iaria

Con la sentenza 12930, pubblicata il 23 settembre 2025, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla questione relativa alla legittimità della delibera che a maggioranza concede in locazione l’utilizzo di parti comuni e specificatamente il terrazzo condominiale.

I fatti

La vicenda esaminata nasce dalla impugnazione da parte di una condòmina di due delibere assunte a maggioranza, con il suo voto contrario...

Correlati

I contratti di locazione in condominio

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+