Illegittima la delibera che a maggioranza concede in locazione il terrazzo condominiale
Ciò è possibile solo in caso di oggettiva impossibilità o non ragionevolezza di un godimento diretto e paritario da parte di tutti i condòmini
Con la sentenza 12930, pubblicata il 23 settembre 2025, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla questione relativa alla legittimità della delibera che a maggioranza concede in locazione l’utilizzo di parti comuni e specificatamente il terrazzo condominiale.
I fatti
La vicenda esaminata nasce dalla impugnazione da parte di una condòmina di due delibere assunte a maggioranza, con il suo voto contrario...