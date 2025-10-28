In condominio il danneggiato paga il risarcimento ma non le spese legali
Paga la riparazione del bene che gli ha procurato il danno perché nessun condomino può rinunciare al diritto sulle parti comuni né sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione
La controversia decisa dal Tribunale di Roma (nella sentenza 19 settembre 2025, numero 12839) rappresenta, con evidenza, la complessità del condominio e come, all’interno di uno stesso evento, i diritti e gli obblighi dei partecipanti si intreccino in un groviglio a volte inestricabile ma inevitabilmente da risolvere.
I fatti
Il caso è quello del danno procurato da una bene o impianto comune che ha...