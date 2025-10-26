Il sequestro conservativo nei confronti degli amministratori di società di capitali non può basarsi su generica insolvenza
Non ogni crisi di impresa si traduce automaticamente in responsabilità personale degli amministratori
Con ordinanza del 21 agosto 2025, il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo avverso il provvedimento che aveva autorizzato un sequestro conservativo sui beni personali di due ex amministratori di una società a responsabilità limitata operante nel settore immobiliare. La misura cautelare, concessa poche settimane prima, si fondava sull’assunto che i crediti azionati dalla controparte e l’incapienza del patrimonio sociale fossero riconducibili a condotte di cattiva gestione, tali da giustificare...
Mediazione convenzionale con procedura diversa da quella obbligatoria
di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia