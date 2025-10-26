Le ultime sentenze

Il sequestro conservativo nei confronti degli amministratori di società di capitali non può basarsi su generica insolvenza

Non ogni crisi di impresa si traduce automaticamente in responsabilità personale degli amministratori

di Luca Savi - Unai

Con ordinanza del 21 agosto 2025, il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo avverso il provvedimento che aveva autorizzato un sequestro conservativo sui beni personali di due ex amministratori di una società a responsabilità limitata operante nel settore immobiliare. La misura cautelare, concessa poche settimane prima, si fondava sull’assunto che i crediti azionati dalla controparte e l’incapienza del patrimonio sociale fossero riconducibili a condotte di cattiva gestione, tali da giustificare...

