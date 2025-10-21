Mediazione convenzionale con procedura diversa da quella obbligatoria
L’intento delle parti di ricercare una soluzione stragiudiziale alle eventuali liti va privilegiato e verrebbe vanificato se venisse subordinato all’emissione del decreto e alla decisione sulla provvisoria esecuzione
Con la sentenza 6386/2025 il Tribunale di Milano ha ribadito l’orientamento circa l’autonomia della mediazione convenzionale rispetto alla mediazione obbligatoria già espresso da Tribunale Milano numero 1008/2022, Tribunale di Ravenna, 431/2023 e Tribunale Parma 826/2024. La questione affrontata riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo fondata - anche - sull’eccezione di improcedibilità dell’azione monitoria per mancata attivazione del procedimento di mediazione previsto da una clausola contrattuale...