Demolizione selettiva dell’abuso quando non si pregiudica la staticità
È possibile anche quando si sono realizzate parti totalmente difformi da quelle per le quali si è ottenuta la concessione edilizia
In caso di difformità totale rispetto alla concessione edilizia, la demolizione di un edificio deve riguardare solo gli interventi che hanno determinato l’abuso e non l’intera struttura, purché tecnicamente possibile e senza pregiudicare la staticità dell’immobile. Lo precisa la Cassazione nella sentenza 34711/2025.
La vicenda
Ad originare la pronuncia il decreto di condanna emesso nei confronti...