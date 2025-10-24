I temi di NT+Le ultime sentenze

Demolizione selettiva dell’abuso quando non si pregiudica la staticità

È possibile anche quando si sono realizzate parti totalmente difformi da quelle per le quali si è ottenuta la concessione edilizia

di Annarita D'Ambrosio

In caso di difformità totale rispetto alla concessione edilizia, la demolizione di un edificio deve riguardare solo gli interventi che hanno determinato l’abuso e non l’intera struttura, purché tecnicamente possibile e senza pregiudicare la staticità dell’immobile. Lo precisa la Cassazione nella sentenza 34711/2025.

La vicenda

Ad originare la pronuncia il decreto di condanna emesso nei confronti...

