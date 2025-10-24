Il reato di epidemia colposa è anche omissivo: i riflessi nel condominio
Deve però esistere sul soggetto agente l’obbligo di attivarsi e una legge scientifica di copertura che determini la diffusività del germe
La questione se il reato di epidemia colposa possa essere compiuta anche in forma omissiva riguarda pure il modo condominiale e la figura professionale dell’amministratore .
Il caso trattato
Il Tribunale assolveva dal reato di epidemia colposa un datore di lavoro che, con negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 77, comma 4 lettera h) del Dlgs 81/2008 ometteva di fornire ai lavoratori dipendenti, di un ospedale, presidi di sicurezza, la prevista formazione e informazione...