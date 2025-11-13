Quando lo scavo non è nuova opera: i confini della tutela cautelare in condominio
Sono possibili azioni di nunciazione che sono strumenti di natura cautelare il cui scopo principale è conservare uno stato di fatto e prevenire un danno che possa derivare da lavori in corso
Con ordinanza del 21 ottobre 2025 il Tribunale di Pavia si pronuncia in tema di azioni di nunciazione nell’ambito del variegato contesto condominiale. Il caso nasce dalla denuncia di alcuni condòmini contro un vicino che aveva intrapreso uno scavo nel cortile comune, modificando la destinazione d’uso di alcuni immobili. Temendo un possibile danno alle proprie unità immobiliari e al bene comune, i ricorrenti chiedevano al giudice di inibire i lavori, in via cautelare.
L’azione di nunciazione come strumento cautelare
Il Tribunale pavese, nel delineare...