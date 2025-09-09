I mercoledì della privacy: revisori condominiali e dati personali
Importante delimitare il campo di indagine e garantire trasparenza informativa per evitare violazioni del Gdpr
La revisione contabile condominiale è oggi una realtà sempre più diffusa, prevista dall’articolo 1130-bis del Codice civile e utilizzata in tre diverse ipotesi:
- quando è il giudice a nominarla, nell’ambito di procedimenti che spesso richiamano gli articoli 61 e seguenti e 191 e seguenti Codice procedura civile relativi al ruolo dei consulenti tecnici;
- quando è l’assemblea a decidere di affidarsi a un revisore per analizzare la contabilità dell’amministratore, in base alle proprie attribuzioni...