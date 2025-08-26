Via l’amministratore se è irreperibile e dà segnali di disinteresse
Nel caso specifico non aveva ritirato atti giudiziari e dato seguito a reiterate richieste di visione della documentazione contabile
Il mancato ritiro delle notifiche degli atti giudiziari indirizzati al condominio e la mancata risposta alle richieste da parte dei condòmini di visionare i documenti relativi alla gestione dell’ente costituiscono, di per sé, gravi irregolarità che legittimano la revoca giudiziale dell’amministratore. Lo ha precisato il Tribunale di Pisa con il decreto pubblicato il 10 giugno 2025, emesso nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 1294/2025, con il quale ha accolto il ricorso promosso ...