L’assemblea non può modificare il rendiconto predisposto dall’amministratore
Verrebbe leso il diritto di accesso preventivo da parte dei condòmini al rendiconto nella versione modificata
L’assemblea dei condòmini rappresenta la massima espressione politica e decisoria dell’ente condominiale. La famosa e tanto invocata sovranità assembleare induce, spesso a torto, i condòmini a credere che in assemblea possano decidere di qualsiasi cosa. Nell’ambito di questa infondata teoria, si inserisce una prassi piuttosto diffusa quando non addirittura pretesa dall’assemblea: quella di modificare, proprio durante l’adunata, il rendiconto precedentemente redatto dall’amministratore. Ma si tratta...
