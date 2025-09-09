Condominio

L’assemblea non può modificare il rendiconto predisposto dall’amministratore

Verrebbe leso il diritto di accesso preventivo da parte dei condòmini al rendiconto nella versione modificata

di Francesco Schena

L’assemblea dei condòmini rappresenta la massima espressione politica e decisoria dell’ente condominiale. La famosa e tanto invocata sovranità assembleare induce, spesso a torto, i condòmini a credere che in assemblea possano decidere di qualsiasi cosa. Nell’ambito di questa infondata teoria, si inserisce una prassi piuttosto diffusa quando non addirittura pretesa dall’assemblea: quella di modificare, proprio durante l’adunata, il rendiconto precedentemente redatto dall’amministratore. Ma si tratta...

Correlati

I temi di NT+Focus sul ruolo del revisore condominiale nel webinar del 10 settembre

Gli ultimi contenuti di Condominio