L’interesse a impugnare la delibera discende dalla prova di un pregiudizio che la stessa può arrecare
Vizi generici di mancata convocazione di tutti i condòmini non provano il danno subito
Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di un altro condomino. Il motivo è che l’interesse a far valere un vizio che renda annullabile una delibera dell’assemblea non può ridursi alla rimozione dell’atto, ossia a un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta a eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei...