Vendita del condominio solo con l’ok di tutti i proprietari

La domanda

Durante una riunione condominiale, alla quale io non ho partecipato, l’assemblea, con delibera a maggioranza, ha deciso la vendita dell’intero condominio a una impresa edile (che ha intenzione di demolire e ricostruire interamente l’edificio dopo l’acquisto) a un prezzo a metro quadrato uguale per tutti i condòmini. Ho ricevuto il preliminare per la compravendita, dove è scritto che tutti i condòmini devono restituire questo documento dopo averlo firmato. Io non sono d’accordo con questa operazione e chiedo all’esperto se, rifiutandomi di firmare, la vendita dell’intero stabile non avverrà.