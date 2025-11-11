Vendita del condominio solo con l’ok di tutti i proprietari
L’assemblea decide sulla gestione delle parti comuni non sulla destinazione delle singole proprietà
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 novembre 2025
Una decisione così importante, come la vendita dell’intero condominio a un’impresa edile, anche se finalizzata alla ricostruzione dell’edificio con destinazione agli stessi proprietari, non può essere presa a maggioranza, né tanto meno fuori dall’assemblea e senza il consenso di tutti i condòmini. Dalla lettura dell’articolo 1135 del Codice civile emerge che l’...