L'esperto rispondeCondominio

Vendita del condominio solo con l’ok di tutti i proprietari

L’assemblea decide sulla gestione delle parti comuni non sulla destinazione delle singole proprietà

di Rosario Dolce

La domanda

Durante una riunione condominiale, alla quale io non ho partecipato, l’assemblea, con delibera a maggioranza, ha deciso la vendita dell’intero condominio a una impresa edile (che ha intenzione di demolire e ricostruire interamente l’edificio dopo l’acquisto) a un prezzo a metro quadrato uguale per tutti i condòmini. Ho ricevuto il preliminare per la compravendita, dove è scritto che tutti i condòmini devono restituire questo documento dopo averlo firmato. Io non sono d’accordo con questa operazione e chiedo all’esperto se, rifiutandomi di firmare, la vendita dell’intero stabile non avverrà.

lunedì 10 novembre 2025

Una decisione così importante, come la vendita dell’intero condominio a un’impresa edile, anche se finalizzata alla ricostruzione dell’edificio con destinazione agli stessi proprietari, non può essere presa a maggioranza, né tanto meno fuori dall’assemblea e senza il consenso di tutti i condòmini. Dalla lettura dell’articolo 1135 del Codice civile emerge che l’...

