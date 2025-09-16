L’assemblea può vietare uso carrabile e parcheggio nell’area antistante l’immobile
Il fatto che ai condòmini proprietari di garage sia riconosciuto il transito non equivale al riconoscimento di un diritto di parcheggio
Non è nulla la delibera adottata dall’assemblea condominiale che vieti l’uso carrabile e il posteggio su tutta la parte dell’area antistante l’immobile comune, poiché non preclude l’uso diverso di quella porzione agli altri comproprietari. Lo ribadisce la Cassazione nella sentenza 25227/2025 pubblicata il 15 settembre.
I fatti
Al centro della lite c’era il diritto di parcheggio in un’aerea in cui ad ...