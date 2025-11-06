Non è possibile la revoca giudiziale dell’amministratore in proroga
Nell’eventuale procedimento di nomina giudiziale inoltre non è necessario convocare tutti i condòmini
Con il decreto 8694 del 28 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo affronta il tema della revoca dell’amministratore cessato dall’incarico per decorso del biennio, ma ancora in regime di prorogatio imperii, esaminando, contestualmente, la possibilità – in assenza del contraddittorio con gli altri condòmini– di disporre la nomina di un amministratore giudiziario per l’eventuale sostituzione. La pronuncia palermitana, in particolare, considera privo di legittimazione l’amministratore il cui mandato sia...