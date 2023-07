L’obbligo delle spese condominiali è determinato con riferimento al valore della singola unità immobiliare di Rosario Dolce

Ciò avviene anche quando la stessa abbia più comproprietari

In relazione alla natura dell’obbligazione relativa alle spese condominiali facente carico ai proprietari pro indiviso di un appartamento, occorre tenere presente che l’obbligazione delle spese condominiali viene determinata con riferimento al valore della singola unità immobiliare dell’edificio in condominio, e cioè al valore del piano o porzione di piano «spettante in proprietà esclusiva ai singoli condòmini», come espressamente stabilito dall’articolo 68 disposizioni di attuazione al Codice civile...