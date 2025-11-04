Polizze condominiali: quando l’assicurazione non paga (ma dovrebbe)

Due sentenze — del Tribunale di Lecce (24 febbraio 2025 n. 616) e del Tribunale di Ragusa (22 ottobre 2024 n. 1618) — hanno riacceso il dibattito su un tema che tocca da vicino la vita di milioni di italiani: la copertura assicurativa dei danni in condominio. Entrambe hanno negato il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni d’acqua e da un controsoffitto crollato, ritenendo che non si trattasse di «eventi accidentali» ma di conseguenze della mancata manutenzione.

L’evento accidentale

Il punto è cruciale: se l...