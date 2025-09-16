La convocazione assembleare è valida anche se inviata alla Pec professionale
Il trasferimento di tutti gli indirizzi in Inad risolve i dubbi che erano emersi e semplifica il lavoro dell’amministratore
L’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, come novellato dalla riforma del condominio, prevede che l’avviso di convocazione dell’assemblea debba essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante una delle seguenti forme:
• lettera raccomandata,
• posta elettronica certificata (Pec),
• fax,
• consegna a mano.
La giurisprudenza di merito ha più volte ribadito che tali modalità sono tipiche e tassative, dunque non derogabili né dall’amministratore...