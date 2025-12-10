La proposta Gardini come snodo sistemico: dinamiche, criticità e prospettive
L’iniziativa parlamentare riaccende l’attenzione su un settore che per anni ha funzionato in assenza di una regia istituzionale
La proposta di legge promossa dall’onorevole Elisabetta Gardini, in presentazione il 17 dicembre, rappresenta uno dei tentativi più rilevanti degli ultimi dieci anni di rimettere ordine nella disciplina condominiale. Ma il vero elemento da osservare non è soltanto il contenuto della proposta, quanto piuttosto le dinamiche sistemiche che ha improvvisamente riattivato in un comparto rimasto a lungo prigioniero di un equilibrio fragile.
Per comprendere la fase attuale, occorre partire da un dato strutturale...
