Presentazione il 17 dicembre della proposta di legge sui correttivi alla riforma del condominio

Sarà presentato in dettaglio il 17 dicembre a Montecitorio nella Sala del Cenacolo, la proposta di legge, prima firmataria Elisabetta Gardini, che introduce correttivi alla normativa condominiale in vigore. Dopo la presentazione del 17 dicembre, saranno convocati tavoli di confronto con le parti interessate per raccogliere i loro pareri affinché possano essere valorizzati nella fase dell’iter legislativo. Tra le altre, verranno ascoltate tutte le associazioni degli amministratori e dei revisori condominiali...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi