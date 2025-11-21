Presentazione il 17 dicembre della proposta di legge sui correttivi alla riforma del condominio
Subito dopo l’incontro a Montecitorio saranno aperti tavoli di confronti con associazioni di amministratori e proprietari immobiliari
Sarà presentato in dettaglio il 17 dicembre a Montecitorio nella Sala del Cenacolo, la proposta di legge, prima firmataria Elisabetta Gardini, che introduce correttivi alla normativa condominiale in vigore. Dopo la presentazione del 17 dicembre, saranno convocati tavoli di confronto con le parti interessate per raccogliere i loro pareri affinché possano essere valorizzati nella fase dell’iter legislativo. Tra le altre, verranno ascoltate tutte le associazioni degli amministratori e dei revisori condominiali...