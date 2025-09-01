La proprietà esclusiva sul lastrico solare grezzo non si estende alla colonna d’aria sovrastante
Fa fede ciò che risulta dal rogito di acquisto pertanto eventuali vani non indicati devono ritenersi comuni
Con ordinanza 16622 del 21 giugno 2025, la Cassazione elabora un rilevante principio di diritto, volto a fornire un’interessante linea guida per tutti quei casi in cui alcuni condòmini ritengano di potere accampare pretese e/o diritti esclusivi su porzioni ideali di proprietà comune.
Il caso e l’esito dei primi due gradi di giudizio
Alcuni condòmini avevano acquistato il lastrico solare, grezzo e privo di costruzioni, con il diritto di edificarvi un proprio appartamento. Una volta costruito l’appartamento, si rivolgevano al Tribunale per rivendicare...