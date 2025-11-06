Valido il verbale redatto dopo lo la chiusura dell’assemblea condominiale
Deve essere però solo completato e non alterato nel riportare il contenuto delle decisioni assunte
La redazione del verbale in un momento successivo alla chiusura della assemblea condominiale non inficia le delibere adottate in assenza di prova di una difformità tra quanto deciso e successivamente verbalizzato. Ciò in quanto non esiste nell’impianto normativo alcuna disposizione che imponga la redazione contestuale del verbale all’espletamento dell’assemblea. Tant’è che l’articolo 1136, comma 7, Codice civile si limita a prescrivere che delle delibere si redige processo verbale senza indicare ...