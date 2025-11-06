Seminario di Assoedilizia sul rinnovo del contratto proprietari di fabbricati

Le Parti Sociali firmatarie della contrattazione nazionale di settore: Confedilizia, in rappresentanza della proprietà edilizia, e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato il 30 ottobre 2025 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Il nuovo contratto, che riguarda circa 40.000 lavoratori tra portieri, addetti alle pulizie e altre figure del settore, entrerà in vigore con la parte normativa dal 1° novembre 2025 e...