Lavori di ristrutturazione in condominio e danni al vicino: quando spetta il risarcimento?

Va comprovato il nesso causale tra i danni prodotti all’immobile e i lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento sovrastante

di Deborah Maria Foti - Anapi (Associazione nazionale amministratori professionisti d'immobili)

Il Tribunale di Roma in una recente sentenza ha stabilito che, quando i lavori di ristrutturazione eseguiti in un appartamento causano danni all’appartamento adiacente, la responsabilità ricade sul proprietario dell’appartamento oggetto dei lavori, a patto che venga provato il nesso causale tra i lavori di ristrutturazione e i danni denunciati.

I disagi all’appartamento del vicino

I lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in un condominio, pur essendo opere private, possono avere un impatto diretto o indiretto sugli altri ...

