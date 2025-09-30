Lavori di ristrutturazione in condominio e danni al vicino: quando spetta il risarcimento?
Va comprovato il nesso causale tra i danni prodotti all’immobile e i lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento sovrastante
Il Tribunale di Roma in una recente sentenza ha stabilito che, quando i lavori di ristrutturazione eseguiti in un appartamento causano danni all’appartamento adiacente, la responsabilità ricade sul proprietario dell’appartamento oggetto dei lavori, a patto che venga provato il nesso causale tra i lavori di ristrutturazione e i danni denunciati.
I disagi all’appartamento del vicino
I lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in un condominio, pur essendo opere private, possono avere un impatto diretto o indiretto sugli altri ...
