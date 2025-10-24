Le spese in tema di conservazione del tetto vanno ripartite tra tutti i condòmini
Si tratta di bene rientrante, per la funzione necessaria all’uso collettivo, tra le cose comuni
Le coperture condominiali, qualunque sia la loro forma (spiovente, a falde, orizzontali, miste), rientrano in linea generale tra i beni comuni ex articolo 1117 Codice civile alla cui manutenzione e conservazione devono partecipare tutti i condòmini come previsto dall’articolo 1123 comma 1 Codice civile.
Se l’edificio è sormontato da diverse falde e da lastrici solari apparentemente separati, secondo il tipo di intervento da eseguire, bisognerà accertarsi in concreto della possibilità di una suddivisione...