Locazioni, clausole ad hoc per reagire all’inadempimento
Quali rimedi per il mancato rispetto delle obbligazioni principali del conduttore
Quando, nel contratto di locazione, il conduttore non adempie alle sue obbligazioni principali non commette una mera violazione formale; questa condotta incide sull’interesse sostanziale del locatore, da valutare con un’applicazione combinata dei principi di buona fede (articolo 1175 Codice civile), gravità (articolo 1455 Codice civile), proporzionalità ed equilibrio contrattuale.
I contraenti, nell’esercizio della loro autonomia, possono predisporre regole idonee a tutelare l’effettiva volontà negoziale...
