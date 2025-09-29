Locazione

Locazioni, clausole ad hoc per reagire all’inadempimento

Quali rimedi per il mancato rispetto delle obbligazioni principali del conduttore

di Giuliano Marchi

Quando, nel contratto di locazione, il conduttore non adempie alle sue obbligazioni principali non commette una mera violazione formale; questa condotta incide sull’interesse sostanziale del locatore, da valutare con un’applicazione combinata dei principi di buona fede (articolo 1175 Codice civile), gravità (articolo 1455 Codice civile), proporzionalità ed equilibrio contrattuale.

I contraenti, nell’esercizio della loro autonomia, possono predisporre regole idonee a tutelare l’effettiva volontà negoziale...

