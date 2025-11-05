Maggiore equità nel determinare le sanzioni per la tardiva registrazione degli affitti
Con l’introduzione della risoluzione 56/2025 gli uffici sono stati invitati a riesaminare anche i procedimenti pendenti
La risoluzione 56 del 13 ottobre 2025 dell’agenzia delle Entrate segna una piccola rivoluzione pratica nel panorama fiscale delle locazioni: non tanto perché introduca nuove norme, quanto perché allinea la prassi amministrativa a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, trasferendo sul piano operativo un criterio di maggiore equità nella determinazione delle sanzioni per la tardiva registrazione dei contratti pluriennali.
Il calcolo della sanzione
Per anni il dibattito si era concentrato su un punto apparentemente...