Non c’è usucapione sulle facciate dei palazzi, via i cartelloni pubblicitari
L’istituto si configura solo se sono esclusi dall’uso tutti gli altri condòmini
La fattispecie sottoposta al Tribunale di Palermo (sentenza 2797 del 24 giugno 2025) dimostra ancora una volta la spiccata peculiarità del diritto condominiale e le molteplici sfaccettature con le quali si manifesta. Il caso è quello di un condominio che ha citato in giudizio un singolo condomino al fine di accertare l’illegittima installazione di alcuni cartelloni pubblicitari sulle facciate dell’edificio e ottenere dal giudice la condanna alla relativa rimozione. Il convenuto si costituisce in ...