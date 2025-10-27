Condominio

Rendiconto e articolo 63 disposizioni attuative: tante le connessioni rilevanti

A partire dal subentro ordinario nei diritti di proprietà all’esecuzione immobiliare

di Francesco Schena - REVIMM | Revisori condominiali

L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile determina diverse e rilevanti connessioni con la contabilità e il rendiconto condominiale. Dal subentro ordinario nei diritti di proprietà all’esecuzione immobiliare, dall’esecuzione universale al caso della rinuncia abdicativa, passando per l’obbligazione sussidiaria solidale dei virtuosi.

Il subentro ordinario

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente...

