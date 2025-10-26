I temi di NT+Le ultime sentenze

È nullo il precetto notificato al condòmino in regola con i pagamenti

Decisivo l’obbligo del creditore di agire preventivamente con diligenza e buona fede nei confronti dei morosi

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza numero 8539 del 30 settembre 2025, ritorna sul complesso tema dell’esecuzione forzata iniziata dal terzo creditore nei confronti del condominio e riafferma un principio di carattere generale: non è possibile aggredire i condòmini in regola con il pagamento delle quote di loro pertinenza, senza avere prima tentato infruttuosamente di ottenere il dovuto da coloro i quali non sono in linea con il versamento di quanto di loro spettanza.

