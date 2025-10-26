È nullo il precetto notificato al condòmino in regola con i pagamenti
Decisivo l’obbligo del creditore di agire preventivamente con diligenza e buona fede nei confronti dei morosi
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza numero 8539 del 30 settembre 2025, ritorna sul complesso tema dell’esecuzione forzata iniziata dal terzo creditore nei confronti del condominio e riafferma un principio di carattere generale: non è possibile aggredire i condòmini in regola con il pagamento delle quote di loro pertinenza, senza avere prima tentato infruttuosamente di ottenere il dovuto da coloro i quali non sono in linea con il versamento di quanto di loro spettanza.
Per questo, ad avviso del...